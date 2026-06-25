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Retos distintos

“La brecha es significativa. No se trata únicamente de optimismo económico. Refleja la confianza que los ciudadanos tienen en el futuro de su país”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

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    Resumen

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    Elecciones en Colombia: cierran urnas y comienza conteo para elegir nuevo presidente. Foto: El País.
    Elecciones en Colombia: cierran urnas y comienza conteo para elegir nuevo presidente. Foto: El País.

    Las recientes elecciones en el Perú y Colombia tuvieron varios elementos en común. En ambos casos, la segunda vuelta enfrentó a un candidato identificado con la izquierda y otro con la derecha. También compartieron campañas altamente polarizadas, marcadas por discursos de confrontación, elevados niveles de rechazo hacia los candidatos y resultados ajustados que mantuvieron la incertidumbre hasta el final.

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