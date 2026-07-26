El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Cerrón y el triunfo de la impunidad

“La izquierda radical ya no gira en torno a su figura. Nuevos liderazgos asoman en un Congreso en el que ya no tendrá representantes”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Pepitas: TC declaró nula la prisión preventiva contra Cerrón
    Pepitas: TC declaró nula la prisión preventiva contra Cerrón

    Vladimir Cerrón se alista para dejar la clandestinidad. Durante dos años y medio convirtió un mandato judicial en letra muerta y se burló de un sistema que ahora lo premia. Gracias a los votos de cuatro magistrados, volverá a caminar por las calles sin cuidarse las espaldas. Nadie ha declarado su inocencia, pero él promoverá esa narrativa. La decisión del Tribunal Constitucional que anula la orden de prisión en su contra es una recompensa a la impunidad. Luego de casi tres años, quien tiene que dar explicaciones no es el fugitivo sino la justicia. Y es un mensaje alentador para cualquiera que pretenda evadir la acción de la ley.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.