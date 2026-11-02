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Se empieza mucho, se termina poco

“La paralización de obras se agudiza en los años de elecciones, cuando el incentivo más poderoso es inaugurar proyectos propios antes que terminar los heredados”.

    Pablo de la Flor
    Por

    Especialista en políticas públicas

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "¿Creyeron realmente que tendrían éxito atomizando la reconstrucción y entregando 9.976 obras (71% de ellas con presupuesto menor al millón de soles) a 306 inconexas unidades ejecutoras?" (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "¿Creyeron realmente que tendrían éxito atomizando la reconstrucción y entregando 9.976 obras (71% de ellas con presupuesto menor al millón de soles) a 306 inconexas unidades ejecutoras?" (Ilustración: Giovanni Tazza)

    El Perú recauda poco –14,6% del PBI en el 2025, uno de los niveles más bajos de la región–, pero invierte mucho. Según el último informe del Banco Mundial (BM) sobre finanzas públicas, la inversión estatal en el país bordea el 5% del PBI, por encima de nuestros vecinos e incluso de varias economías desarrolladas de la OCDE.

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    Merlín IA

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