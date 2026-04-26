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Tocando fondo

“No se puede aspirar a un país desarrollado en un Estado que –por corrupción, incompetencia, cálculo, o lo que fuese– no puede ni trasladar medicinas, ni libros, y ya ni votos”, dice Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE)

    Diego Macera
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    Director del Instituto Peruano de Economía (IPE)

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