La controversial biografía de Mario Vargas Llosa escrita por Gerald Martin viene remeciendo los círculos intelectuales de la región. Esta semana, además, fue reseñada en la revista “The New Yorker”. Una de las reacciones a esa reseña –desconcertante y temeraria– ha sido la de la brillante escritora Joyce Carol Oates. Ella fue presa de un arrebato injusto cuando, desde su cuenta de X, deslizó que la historia de Vargas Llosa, tras ganar el premio Nobel, era quizá solo una triste vieja historia de “ascenso a la fama” y “una degeneración del alma”.

Oates ha borrado esa y otras publicaciones del asunto Vargas Llosa. Se puede criticar la vejez intelectual de Vargas Llosa y, seguramente, con fundadas razones; pero pienso que, para hacerlo, no hay que ser puritanos ni mendaces. Vargas Llosa ya era un hombre extremadamente famoso en los noventa, así que encuentro bastante difícil de explicar que sus apoyos políticos a Bolsonaro, Milei y Kast puedan explicarse por el ascenso a la fama. ¿No sería más sencillo atribuirlo al paso de los años? ¿Cuántos casos existen de intelectuales que en la vejez se radicalizan?

Y lo de “degeneración del alma” pues es solo puritanismo. Entiendo que haber sido pareja de una socialité española justifique que algunos lo señalen con una letra escarlata del escándalo. Pero no hay justificación en el caso de Vargas Llosa –y en el de muchos otros escritores como Neruda, Hemingway o García Márquez– para levantar un juicio moral de su alma porque –hasta donde sabemos– no sufría una patología enfermiza ni fue un abusador ni un psicópata ni un asesino.

La literatura está plagada de vidas que giraron dramáticamente. Wilde murió recibido y converso en la Iglesia Católica. El gran T. S. Eliot se hizo anglocatólico y con el paso de los años se declaró monárquico en política. Thomas Mann pasó de abrazar el nacionalismo a la defensa de la república y la libertad. ¿Acaso el mérito de una vida consiste en morirse como se vivió, en ser el necio que describió Silvio Rodríguez? Todos tenemos el reverendo derecho a ser Dimas o ser Gestas en las postrimerías. Puedes sostener que las ideas políticas de Vargas Llosa en la vejez fueron rancias y perdieron brío, pero lo de “¿degeneración del alma?” se ha pasado varios pueblos.

Pero, finalmente, el problema de la severidad de Martin con Vargas Llosa es la moralina selectiva que Raymond Aron denunció en “El opio de los intelectuales”: la facilidad de considerar garrafales algunos pecados para los rivales ideológicos y la ligereza de exculpar a quienes comparten nuestras veredas mentales. El contrapunto es la biografía de García Márquez escrita también por Martin. De Gabo, amigo de Fidel Castro y de Omar Torrijos, dijo que “no es un lacayo de los políticos”, describiendo su lealtad al dirigente cubano como “muy coherente”. De Vargas Llosa, a pesar de reconocerle la genialidad narrativa, escribe que terminó siendo “un cortesano de la clase dirigente española” y “ni siquiera ligeramente liberal”.