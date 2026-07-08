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‘Winter is coming’

“El panorama no es nada alentador, y tomará un tiempo ver cómo funciona la coordinación entre diputados y senadores, si esta relación no se desgasta en el primer tramo de gestión”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El nuevo Congreso bicameral está a poco de iniciar funciones, y existen algunos detalles procedimentales que se desarrollarán a partir de su instalación que debemos tomar en cuenta, pues de eso dependerá el correcto funcionamiento en los primeros seis meses. De no proceder correctamente –antes de siquiera pensar en una agenda–, lo que se avecina puede ser un verdadero caos.

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