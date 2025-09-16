Una presidenta muda

La semana pasada, durante un encuentro con la Asociación de Alcaldesas del Perú en Palacio de Gobierno, la presidenta https://elcomercio.pe/noticias/dina-boluarte dio a entender que, frente a los cuestionamientos de los medios y las cifras negativas en las encuestas, ella hace oídos sordos. “Me baño en manteca, así que me llega”, sentenció desafiante. Y se diría que no estaba faltando a la verdad, pues todas las semanas brotan razones para remover a más de uno de los ministros de su actual Gabinete sin que ella se inmute.

En estos días, por ejemplo, los problemas que cercan al titular de Justicia, Juan José Santiváñez, no han hecho sino crecer y comprometer de paso al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Pero la mandataria ni siquiera se ha dignado a declarar sobre el tema y mucho menos a explicar su defensa cerrada de Santiváñez.

Sobre él, reiteramos que resulta inexplicable su presencia en el Gabinete. Alguien censurado por el Congreso por incapaz, y que regresó como ministro pese a tener serias investigaciones abiertas, no debería encabezar una cartera. Y mucho menos ahora, cuando un audio difundido en los programas dominicales, en el que se escucha a dos personas verosímilmente identificables con esos funcionarios –en los tiempos en los que Santiváñez era ministro del Interior y Arana, de Justicia– acordar el trato privilegiado que debería recibir un policía encarcelado por su pertenencia a una banda de malhechores, habría significado en otras circunstancias un mensaje a la nación. Pero acá no pasó nada.

Otro hecho insólito es el trance vergonzoso en el que Boluarte ha colocado al ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, a propósito de la moción que existe en el Congreso para permitir un octavo retiro de los fondos de las AFP. Como se recuerda, Pérez Reyes había anunciado que la postura de su despacho era contraria a ese retiro. “Si las personas retiran y se quedan sin fondo, hay que ponernos a pensar por qué deberían tener una pensión”, dictaminó con severidad la semana pasada… Y solo unos días después, la jefa del Estado proclama que, “tras un proceso de coordinación con el ministro de Economía”, el Ejecutivo tomó la posición de opinar favorablemente sobre esta medida. Proviniendo de un gobierno demagógico y populista como el que ella encabeza, el alineamiento con las iniciativas igualmente demagógicas y populistas de determinados sectores del Legislativo no sorprende, pero la desautorización del titular del MEF es evidente y, por supuesto, inexplicable desde cualquier razonamiento sensato.

Pero a la presidenta Boluarte, bañada en manteca según propia confesión, estas situaciones le resbalan. Cuidado porque el silencio y desdén de Boluarte está incubando un hartazgo ciudadano que podría manifestarse duramente en las urnas.