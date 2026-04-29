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El aliado que no pueden negar

Juntos por el Perú y su candidato Roberto Sánchez quieren hoy deslindarse del asesino Antauro Humala, la ciudadanía no debería caer en esa estrategia de olvido conveniente.

    Editorial El Comercio
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    Roberto Sánchez y Antauro Humala
    Roberto Sánchez y Antauro Humala
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    La memoria es corta en política, pero los videos no mienten. Durante semanas, el asesino Antauro Humala caminó al lado de Roberto Sánchez como un activo de campaña: estuvo en el cierre electoral de Juntos por el Perú el 8 de abril, fue presentado como quien lideraría la lucha contra la criminalidad en un eventual gobierno y hasta fue saludado por el propio Sánchez como parte de “las fuerzas nacionalistas” que caminan con el partido. Hoy, frente a una posible segunda vuelta, ese mismo partido lo llama “solo un acompañante” y niega cualquier alianza formal.

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