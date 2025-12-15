Todos pierden

En el medio del océano de partidos sin historia ni trascendencia que intentarán pasar la valla electoral el próximo 12 de abril, hay algunos pocos con peso y tradición en la política nacional. Uno de ellos era Acción Popular, con amplio reconocimiento ciudadano de su símbolo, la lampa, y el recuerdo de Fernando Belaunde, su fundador, como un presidente honesto que encabezó luchas democráticas.

Pero el recuerdo y el legado no han sido suficientes para salvar al partido del naufragio. Su historia reciente venía ya empañada con una bancada que cobijó a algunos de los congresistas más cuestionables del último período, pero fue su intento de democracia doméstica lo que hundió a la agrupación. Esta semana, como se preveía, el Jurado Nacional de Elecciones anuló los comicios internos de Acción Popular. Un sector de la militancia cercano a Julio Chávez, presidente del partido y también precandidato presidencial, presentó múltiples impugnaciones a la elección por delegados que había dado como ganador a Alfredo Barnechea. El grupo perdedor tildó de “fraude” la votación y afirmó que los delegados legítimos fueron suplantados. Al final, ambas facciones perdieron: el partido ya no participará de las elecciones generales próximas porque, de otro modo, se incumpliría el calendario electoral.

Al Perú lo último que le falta son más partidos en lid. Sin embargo, no deja de ser penoso que la que fuera una de las organizaciones políticas más emblemáticas de nuestra historia haya llegado a esto. Según especialistas consultados, el partido aún podrá participar en las elecciones subnacionales de octubre, pero el daño ya está hecho. La militancia lo hizo.

Las peleas internas han sido características comunes de muchas de las agrupaciones que van a participar en esta elección. También la improvisación. Hace unos días, el partido Salvemos al Perú definió a su candidato presidencial lanzando una moneda al aire. Otros ni siquiera han logrado presentar listas completas en todas las jurisdicciones. Y Acción Popular se eliminó solo. Una lástima que la campaña empiece de esta manera.