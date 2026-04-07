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Se quitó la careta

La decisión de José Domingo Pérez de ser abogado del golpista Pedro Castillo confirma lo que muchos sospechaban: que sus acusaciones fiscales tuvieron siempre una connotación política.

    Editorial El Comercio
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    "Pérez decidió ayer dinamitar la labor del equipo especial Lava Jato y cualquier atisbo de imparcialidad que podía mantener en las investigaciones que realizó". Foto: GEC.
    "Pérez decidió ayer dinamitar la labor del equipo especial Lava Jato y cualquier atisbo de imparcialidad que podía mantener en las investigaciones que realizó". Foto: GEC.

    El exfiscal José Domingo Pérez anunció ayer que asumirá la defensa legal de Pedro Castillo, condenado a prisión por conspiración para la rebelión tras su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. No conforme con ello, lo ha llamado “presidente secuestrado” y “preso político”. Con estas palabras, Pérez ha confirmado lo que desde muchas tribunas se advirtió durante años: que detrás de la toga fiscal había un activista político.

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