Resumen

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Por Redacción EC

El exfiscal José Domingo Pérez, otrora miembro del equipo especial Lava Jato, acaba de asumir la defensa del golpista y condenado expresidente Pedro Castillo.

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