El exfiscal José Domingo Pérez, otrora miembro del equipo especial Lava Jato, acaba de asumir la defensa del golpista y condenado expresidente Pedro Castillo.

El 27 de noviembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022, al encontrarlo responsable del delito de conspiración para la rebelión.

El vacado exmandatario purga su sentencia en el penal Barbadillo, de Ate. Además, hace tan solo unos días, el Poder Judicial amplió por 12 meses la prisión preventiva contra Castillo, quien además es investigado por presunta corrupción y organización criminal durante su gobierno.

José Domingo Pérez, exfiscal del equipo especial Lava Jato

El 19 de marzo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió no ratificar a José Domingo Pérez en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima.