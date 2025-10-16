Los retos del gobierno de transición

Finalmente, el presidente José Jerí consiguió armar un equipo ministerial que le permita ir adelante con la tarea de gobierno. Como es habitual, la designación de uno u otro de sus integrantes ha sido motivo de controversia, pero en general el equipo parece haber sido conformado con criterios más técnicos que políticos. Lo que corresponde ahora, en consecuencia, es que esta nueva administración –presidente y ministros– se ponga a gobernar.

Tenemos por delante todavía nueve meses antes de que el ganador de las próximas elecciones asuma el poder y eso es tiempo suficiente para hacer algunas cosas importantes. La primordial, desde luego, es asegurar que esos comicios se desarrollen de manera ordenada y limpia, pero hay otras muy relevantes.

No conviene olvidar, por ejemplo, que la circunstancia que precipitó la situación política que estamos viviendo es el desborde de la criminalidad en el territorio nacional y la incapacidad de la señora Dina Boluarte y su entorno para enfrentarlo. En esa medida, dar señales claras de que se está avanzando en la lucha contra ese flagelo resulta indispensable. El nombramiento de una persona con experiencia en el campo de la inteligencia, como el general PNP en retiro y exmiembro del GEIN Vicente Tiburcio, para el sector Interior, es una buena iniciativa, cuyos frutos, sin embargo, no pueden demorar. La paciencia de la ciudadanía a ese respecto ya se agotó.

Asimismo, en el terreno económico hay problemas cuya atención no puede esperar hasta julio del próximo año. Para empezar, el déficit fiscal y la voracidad presupuestaria de un Congreso en campaña a la que los anteriores representantes del Ejecutivo no supieron ponerle freno. ¿Tendrá la flamante responsable del MEF, Denisse Miralles, la presencia de ánimo –y el apoyo del mandatario Jerí y del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez– para enfrentar esos apetitos? Y algo parecido cabe decir acerca de la situación de Petro-Perú, que con seguridad estirará una vez más la mano antes de que el gobierno de transición acabe.

¿Qué pasará, por otro lado, con el Reinfo? ¿Prolongará este gobierno la situación irregular que domina la vigencia de ese parapeto de la minería informal cuando, en diciembre de este año, su última extensión se venza?

Todos esos son los retos con los que el recién estrenado Gabinete y el nuevo jefe del Estado tienen que lidiar... Sin dejar de lado, por supuesto, la atención de las necesidades cotidianas en Salud, Educación, Justicia y en tantos otros despachos que ahora ya cuentan con un titular.