El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Una cuestión de confianza

“Si bien el modo en el que Balcázar llegó al poder es censurable, [...] estamos en otro momento que requiere responsabilidad”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El 18 de marzo, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, acudirá al Congreso para cumplir el mandato constitucional de solicitar la confianza al Gabinete que encabeza. Es decir, el Parlamento decidirá el futuro de este equipo ministerial con todas sus implicancias.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.