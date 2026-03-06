Una cuestión de confianza

El 18 de marzo, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, acudirá al Congreso para cumplir el mandato constitucional de solicitar la confianza al Gabinete que encabeza. Es decir, el Parlamento decidirá el futuro de este equipo ministerial con todas sus implicancias.

Renovación Popular no le dará el voto de confianza al equipo de Miralles. “La bancada de Renovación Popular anuncia que no otorgará el voto de confianza a un Gabinete creado por la repartija de un pacto mafioso. Y evaluaremos presentar una moción de censura. En caso de que se logre la censura, [...] solicitaremos al pleno del Congreso que la votación para la elección de quien reemplace al encargado de la presidencia se haga de manera pública, a fin de que los peruanos puedan ver a quién elige cada bancada y los pueda hacer responsables de sus decisiones”.

Por el lado de Fuerza Popular, han adelantado que, si bien la bancada aún no toma una decisión, prefieren escuchar a Miralles antes de definir el sentido de su voto. Desde Acción Popular, congresistas como María del Carmen Alva e Ilich López recomiendan no dar el voto de confianza. Alva incluso confirmó que José María Balcázar fue elegido tras “negociaciones” a cambio de ministerios. La expresidenta del Congreso dijo que los cálculos la llevan a pensar que la bancada de Alianza para el Progreso se inclinó mayoritariamente a elegir a Balcázar.

Ante este escenario, se prevé que efectivamente las bancadas de APP, Somos Perú, Podemos y Perú Libre le darán el voto de confianza a Miralles.

Si bien el modo en el que Balcázar llegó al poder es censurable y fue el resultado de un pacto subalterno entre quienes no quieren perder sus cuotas de poder en el Ejecutivo, ahora estamos en otro momento que requiere responsabilidad y deponer cualquier interés de tipo electoral.

Miralles ha dado algunas señales positivas, como insistir en la reestructuración de Petro-Perú y garantizar elecciones transparentes, lo que pasa por un desembolso adicional de presupuesto para el JNE con el fin de contar con más fiscalizadores.

Además, es consciente del escenario que afronta ante el Parlamento, por lo que el domingo, en entrevista con este Diario, dejó dos frases que suenan a advertencia: “Confío en que los señores congresistas van a poner por delante el interés de todos los peruanos y no van a condicionar su apoyo” y “no es correcto negociar con los intereses de los peruanos”.

Si el Parlamento llegara a negarle la confianza al equipo de Miralles, el presidente Balcázar tendría que convocar a un nuevo titular del Consejo de Ministros, quien tendría que rearmar el Gabinete, con todos los riesgos que ello acarrea.

A cinco meses del cambio de gobierno, el país afronta serios problemas que exigen una acción inmediata: estragos del fenómeno de El Niño costero, una crisis energética, elecciones en 40 días, inseguridad. El país no está para más experimentos.