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Nuevo Gabinete ya

“Ministros que no renuncian ante hechos evidentes son ministros que también pueden ceder fácilmente al chantaje”.

    Federico Salazar
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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El Gabinete debe pedir el voto de confianza del Congreso. Según la Constitución, tiene hasta 30 días. En ese lapso, sin embargo, ya habremos votado.

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