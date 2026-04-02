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La recta final

Tras los debates presidenciales, los electores tenemos elementos de juicio para ir a las urnas.

    Editorial El Comercio
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    Consulta los horarios por país y dónde ver por TV y online el Debate Presidencial 2026 EN VIVO ONLINE este lunes de marzo en San Borja. | Crédito: Jurado Nacional de Elecciones / YouTube
    Consulta los horarios por país y dónde ver por TV y online el Debate Presidencial 2026 EN VIVO ONLINE este lunes de marzo en San Borja. | Crédito: Jurado Nacional de Elecciones / YouTube

    Con todos sus defectos, las jornadas de debates presidenciales que culminaron ayer nos han dado a los electores algunos elementos de juicio importantes para cumplir con el deber que tenemos por delante. Esos que hemos visto y escuchado son los candidatos y no otros. Es decir, de entre ellos, saldrá inexorablemente la persona que nos gobernará a partir del 28 de julio. Tenemos, en consecuencia, que aprovechar lo que la confrontación entre los aspirantes a llegar a Palacio nos ha permitido apreciar para votar con buen juicio.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.