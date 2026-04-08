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Los debates, malos pero efectivos

“Será difícil que alguien que entra al debate como favorito mantenga la preferencia si su desempeño en el debate desilusiona al elector”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

    Resumen

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    "Será difícil que alguien que entra al debate como favorito mantenga la preferencia si su desempeño en el debate desilusiona al elector". (Ilustración Giovanni Tazza)
    "Será difícil que alguien que entra al debate como favorito mantenga la preferencia si su desempeño en el debate desilusiona al elector". (Ilustración Giovanni Tazza)

    Me parece que hay al menos dos coincidencias que mayormente tenemos los ciudadanos: los actuales debates presidenciales no permiten una adecuada exposición de las diversas posiciones; sin embargo, no hay duda de que pueden ser el factor determinante en una elección.

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