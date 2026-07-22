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Dignidad matemática

“El ser humano vale por el hecho de serlo, no por lo que tiene, sino por lo que es”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento jurídico más importante en la historia de la humanidad, porque consiste en la expresión normativa de los derechos naturales. En este caso lo jurídico, en cuanto concreción de la dignidad humana, se manifiesta en su total positividad.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.