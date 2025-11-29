Una cantante estadounidense tuvo que acudir a comprar un auto blindado debido a la delincuencia. La frecuencia con la que se realizan atracos a mano armada en las calles de Nueva York ha impulsado a la soprano del metropolitano madame Frecia Aida a encargarse un auto blindado en el que pueda ir y venir al teatro durante las madrugadas llevando sus valiosas joyas sin miedo a los atracadores. Los cristales de este auto podrán resistir sin romperse los balazos de pistolas y las portezuelas no podrán abrirse desde afuera.