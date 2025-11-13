1925: El ataúd de Tuk-Ank-Hamon es de oro macizo

El corresponsal de la “Exchange Telegraph Co.”, en Luxor, Egipto, informa que el ataúd de forma humana que guarda los restos de Tut-Ank-Hamon está hecho de oro macizo y tiene intrincados adornos y artísticos dibujos. Se agrega que es la pieza labrada de oro más grande que se conoce en los anales de la arqueología. Otro descubrimiento importante que se ha hecho es una estatua de ébano que representa al faraón, que está muy llena de adornos de oro. Se niega el hallazgo de alguna momia o de papiros.