1926: El casino de Montecarlo

El cable acaba de anunciar a los lectores de El Comercio las gestiones para clausurar el palacio del juego en Montecarlo. Los súbditos del principado creen ver en los accionistas del casino los verdaderos directores de la política y finanzas de su país y, por eso, lanzan su más enérgica protesta. El asunto no puede ser más interesante. Por un lado, tropezamos con el factor moral que reclama la supresión del juego por considerarlo nocivo. Del otro, la situación financiera del principado que se vería en seria crisis, pues el casino sostiene el presupuesto del príncipe Luis.

El cable acaba de anunciar a los lectores de El Comercio las gestiones para clausurar el palacio del juego en Montecarlo. Los súbditos del principado creen ver en los accionistas del casino los verdaderos directores de la política y finanzas de su país y, por eso, lanzan su más enérgica protesta. El asunto no puede ser más interesante. Por un lado, tropezamos con el factor moral que reclama la supresión del juego por considerarlo nocivo. Del otro, la situación financiera del principado que se vería en seria crisis, pues el casino sostiene el presupuesto del príncipe Luis.