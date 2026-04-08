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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: Ataque a Mussolini

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    En momentos en que Benito Mussolini atravesaba la plaza, una mujer de unos 60 años vestida de traje oscuro, sacando rápidamente un pequeño revólver del bolsillo y extendiendo los dos brazos, disparó un tiro a boca de jarro contra el rostro de Mussolini que resultó herido en la parte inferior de la nariz. El prefecto de policía, un capitán de carabineros y un agente se precipitaron sobre la mujer impidiendo así que continúe disparando y la separaron de la muchedumbre que pretendía lincharla. La mujer fue arrestada e identificada como Violet Albina Gibson.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.