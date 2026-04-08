1926: Ataque a Mussolini
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
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En momentos en que Benito Mussolini atravesaba la plaza, una mujer de unos 60 años vestida de traje oscuro, sacando rápidamente un pequeño revólver del bolsillo y extendiendo los dos brazos, disparó un tiro a boca de jarro contra el rostro de Mussolini que resultó herido en la parte inferior de la nariz. El prefecto de policía, un capitán de carabineros y un agente se precipitaron sobre la mujer impidiendo así que continúe disparando y la separaron de la muchedumbre que pretendía lincharla. La mujer fue arrestada e identificada como Violet Albina Gibson.