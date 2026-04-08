1926: Ataque a Mussolini

En momentos en que Benito Mussolini atravesaba la plaza, una mujer de unos 60 años vestida de traje oscuro, sacando rápidamente un pequeño revólver del bolsillo y extendiendo los dos brazos, disparó un tiro a boca de jarro contra el rostro de Mussolini que resultó herido en la parte inferior de la nariz. El prefecto de policía, un capitán de carabineros y un agente se precipitaron sobre la mujer impidiendo así que continúe disparando y la separaron de la muchedumbre que pretendía lincharla. La mujer fue arrestada e identificada como Violet Albina Gibson.

En momentos en que Benito Mussolini atravesaba la plaza, una mujer de unos 60 años vestida de traje oscuro, sacando rápidamente un pequeño revólver del bolsillo y extendiendo los dos brazos, disparó un tiro a boca de jarro contra el rostro de Mussolini que resultó herido en la parte inferior de la nariz. El prefecto de policía, un capitán de carabineros y un agente se precipitaron sobre la mujer impidiendo así que continúe disparando y la separaron de la muchedumbre que pretendía lincharla. La mujer fue arrestada e identificada como Violet Albina Gibson.