1926: Monumento a Grau

Hace poco tiempo se inició una campaña para erigir un nuevo monumento a Miguel Grau, figura representativa de la caballerosidad y del valor peruano en la guerra del Pacífico. Abierto el concurso, uno de los artistas que más se interesó fue el español D. Manuel Garci-González, escultor de reconocido prestigio en la península y en Europa. Después de estudiar con paciencia y con cariño el tema ofrecido por las proezas heroicas de nuestro marino ha hecho la “maquette”. La obra en sí misma, es notable por la belleza de su estilo, la pureza de líneas y por el simbolismo que encierra.

Hace poco tiempo se inició una campaña para erigir un nuevo monumento a Miguel Grau, figura representativa de la caballerosidad y del valor peruano en la guerra del Pacífico. Abierto el concurso, uno de los artistas que más se interesó fue el español D. Manuel Garci-González, escultor de reconocido prestigio en la península y en Europa. Después de estudiar con paciencia y con cariño el tema ofrecido por las proezas heroicas de nuestro marino ha hecho la “maquette”. La obra en sí misma, es notable por la belleza de su estilo, la pureza de líneas y por el simbolismo que encierra.