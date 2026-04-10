1926: Las pruebas con el autogiro

Pese a los adelantos logrados en la aviación, el problema de la estabilidad de los aparatos más pesados que el aire dista de haberse resuelto. Hacia el logro de semejante ideal se encaminan los ensayos del ingeniero Juan de la Cierva, cuyo aparato denominado autogiro ha sido sometido a investigaciones científicas y prácticas en un aeródromo británico por parte del ministro británico de Aviación. Muy satisfecho debe haberse sentido el inventor español ante la admiración de quienes presenciaron los vuelos del aparato que concibiera como una fórmula llamada a causar una revolución.

Pese a los adelantos logrados en la aviación, el problema de la estabilidad de los aparatos más pesados que el aire dista de haberse resuelto. Hacia el logro de semejante ideal se encaminan los ensayos del ingeniero Juan de la Cierva, cuyo aparato denominado autogiro ha sido sometido a investigaciones científicas y prácticas en un aeródromo británico por parte del ministro británico de Aviación. Muy satisfecho debe haberse sentido el inventor español ante la admiración de quienes presenciaron los vuelos del aparato que concibiera como una fórmula llamada a causar una revolución.