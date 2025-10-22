(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
1925: Un muerto en una reyerta
Un grave escándalo ocurrió anoche en la populosa calle de San Isidro. Individuos, de dos bandos, sostuvieron una reyerta. Primero, menudearon trompadas. Luego se blandieron palos y bastones y, finalmente, proyectiles de distinta índole. Una piedra cayó en la cabeza de Maximiliano Méndez, quien fue privado de conocimiento. Inmediatamente acudió la policía, que con presteza remitió al herido a la asistencia pública. Luego fue llevado al hospital Dos de Mayo. Pese a los cuidados para Méndez, dejó de existir pocas horas después de ocurrido el lamentable accidente.

