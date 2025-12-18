1925: Una fiesta intelectual

Ya el público de Lima sabe que la sociedad Entre Nous prepara una fiesta que ha de llevarse a efecto el martes próximo, en la tarde, en la sala del Municipal. La base de esta fiesta intelectual y social estriba en la hermosa conferencia intitulada “La impresión del paisaje”, que ha de sustentar Marisabel Sánchez Concha de Pinillla, escritora de ágil talento, que ha sabido dejar en páginas de inimitable humorismo la gracia netamente limeña que siempre pone en sus escritos y en su charla. No es la primera vez que Marisabel se presenta en público como conferencista.