1926: Congreso Panamericano de Periodistas

Las resoluciones sobre la libertad de la prensa aprobadas por el Congreso de Periodistas dicen: “El congreso recomienda la promulgación de una ley de imprenta que asegure la libertad de la prensa en países que aún no la tengan. Este congreso, considerando como ataques a la libertad de la prensa las acciones contra los derechos personales del periodista y la actividad de la prensa, expresa que condena tales ataques y declara que vería con agrado la reparación del daño moral de esas acciones y la amnistía de los periodistas que sufren castigo por ejercer su profesión”.

Las resoluciones sobre la libertad de la prensa aprobadas por el Congreso de Periodistas dicen: “El congreso recomienda la promulgación de una ley de imprenta que asegure la libertad de la prensa en países que aún no la tengan. Este congreso, considerando como ataques a la libertad de la prensa las acciones contra los derechos personales del periodista y la actividad de la prensa, expresa que condena tales ataques y declara que vería con agrado la reparación del daño moral de esas acciones y la amnistía de los periodistas que sufren castigo por ejercer su profesión”.