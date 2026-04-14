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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: Congreso Panamericano de Periodistas

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Las resoluciones sobre la libertad de la prensa aprobadas por el Congreso de Periodistas dicen: “El congreso recomienda la promulgación de una ley de imprenta que asegure la libertad de la prensa en países que aún no la tengan. Este congreso, considerando como ataques a la libertad de la prensa las acciones contra los derechos personales del periodista y la actividad de la prensa, expresa que condena tales ataques y declara que vería con agrado la reparación del daño moral de esas acciones y la amnistía de los periodistas que sufren castigo por ejercer su profesión”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.