1926: El calor y las muertes en Alemania

Durante el fin de semana, unas treinta personas en la lista de muertos y ocho heridos da la estadística de los últimos días en la orgía de suicidios, accidentes acuáticos y choques de automóviles en las proximidades de Berlín. Dieciocho personas se ahogaron al buscar alivio al terrorífico calor, que dio una máxima de 65 grados Fahrenheit; diez se suicidaron, dice la policía que por razones de orden económico; dos murieron en accidentes de automóviles. Los demás figuran en la lista de heridos.

Durante el fin de semana, unas treinta personas en la lista de muertos y ocho heridos da la estadística de los últimos días en la orgía de suicidios, accidentes acuáticos y choques de automóviles en las proximidades de Berlín. Dieciocho personas se ahogaron al buscar alivio al terrorífico calor, que dio una máxima de 65 grados Fahrenheit; diez se suicidaron, dice la policía que por razones de orden económico; dos murieron en accidentes de automóviles. Los demás figuran en la lista de heridos.