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1926: El calor y las muertes en Alemania

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Durante el fin de semana, unas treinta personas en la lista de muertos y ocho heridos da la estadística de los últimos días en la orgía de suicidios, accidentes acuáticos y choques de automóviles en las proximidades de Berlín. Dieciocho personas se ahogaron al buscar alivio al terrorífico calor, que dio una máxima de 65 grados Fahrenheit; diez se suicidaron, dice la policía que por razones de orden económico; dos murieron en accidentes de automóviles. Los demás figuran en la lista de heridos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.