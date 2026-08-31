1926: El funeral de Rodolfo Valentino
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
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La iglesia de San Malaquía estuvo repleta de notabilidades teatrales. Cuando llegó el ataúd, iban detrás Acker, Douglas Fairbanks y Pola Negri, la última sollozando. Pola Negri, Mary Pickford y Constance Talmadge lloraron en todo el servicio religioso. El cuerpo fue otra vez depositado en la cámara mortuoria a la espera de la llegada del hermano de Valentino desde Italia. Hasta el ‘boycott’ de los católicos para protestar de las regulaciones religiosas, que ha causado una baja en la asistencia a los cines, ha sido vencido por el auge de las películas de Valentino entre los aficionados al cine.