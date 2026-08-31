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1926: El funeral de Rodolfo Valentino

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    La iglesia de San Malaquía estuvo repleta de notabilidades teatrales. Cuando llegó el ataúd, iban detrás Acker, Douglas Fairbanks y Pola Negri, la última sollozando. Pola Negri, Mary Pickford y Constance Talmadge lloraron en todo el servicio religioso. El cuerpo fue otra vez depositado en la cámara mortuoria a la espera de la llegada del hermano de Valentino desde Italia. Hasta el ‘boycott’ de los católicos para protestar de las regulaciones religiosas, que ha causado una baja en la asistencia a los cines, ha sido vencido por el auge de las películas de Valentino entre los aficionados al cine.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.