1926: El funeral de Rodolfo Valentino

La iglesia de San Malaquía estuvo repleta de notabilidades teatrales. Cuando llegó el ataúd, iban detrás Acker, Douglas Fairbanks y Pola Negri, la última sollozando. Pola Negri, Mary Pickford y Constance Talmadge lloraron en todo el servicio religioso. El cuerpo fue otra vez depositado en la cámara mortuoria a la espera de la llegada del hermano de Valentino desde Italia. Hasta el ‘boycott’ de los católicos para protestar de las regulaciones religiosas, que ha causado una baja en la asistencia a los cines, ha sido vencido por el auge de las películas de Valentino entre los aficionados al cine.

La iglesia de San Malaquía estuvo repleta de notabilidades teatrales. Cuando llegó el ataúd, iban detrás Acker, Douglas Fairbanks y Pola Negri, la última sollozando. Pola Negri, Mary Pickford y Constance Talmadge lloraron en todo el servicio religioso. El cuerpo fue otra vez depositado en la cámara mortuoria a la espera de la llegada del hermano de Valentino desde Italia. Hasta el ‘boycott’ de los católicos para protestar de las regulaciones religiosas, que ha causado una baja en la asistencia a los cines, ha sido vencido por el auge de las películas de Valentino entre los aficionados al cine.