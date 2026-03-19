1926: el plebiscito de Tacna y Arica

Según personas bien informadas, es posible que el abandono del plebiscito en Tacna y Arica esté en estudio, pese a la insistencia del Departamento de Estado en que siga adelante. No es un secreto que agentes diplomáticos en varias capitales sudamericanas, actuando bajo instrucciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, han sondeado a los gobiernos en un esfuerzo por encontrar otros medios de arreglar la disputa, y ese departamento no ha negado que sus embajadores ofrecieran sus buenos oficios a Chile y al Perú para resolver la controversia fuera del laudo presidencial.

Según personas bien informadas, es posible que el abandono del plebiscito en Tacna y Arica esté en estudio, pese a la insistencia del Departamento de Estado en que siga adelante. No es un secreto que agentes diplomáticos en varias capitales sudamericanas, actuando bajo instrucciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, han sondeado a los gobiernos en un esfuerzo por encontrar otros medios de arreglar la disputa, y ese departamento no ha negado que sus embajadores ofrecieran sus buenos oficios a Chile y al Perú para resolver la controversia fuera del laudo presidencial.