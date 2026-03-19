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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: el plebiscito de Tacna y Arica

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Según personas bien informadas, es posible que el abandono del plebiscito en Tacna y Arica esté en estudio, pese a la insistencia del Departamento de Estado en que siga adelante. No es un secreto que agentes diplomáticos en varias capitales sudamericanas, actuando bajo instrucciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, han sondeado a los gobiernos en un esfuerzo por encontrar otros medios de arreglar la disputa, y ese departamento no ha negado que sus embajadores ofrecieran sus buenos oficios a Chile y al Perú para resolver la controversia fuera del laudo presidencial.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.