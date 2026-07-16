1926: Grave accidente

Al final del pintoresco olivar de San Isidro, que se está urbanizando activamente, se halla en obra un centro deportivo a cargo de ingleses y estadounidenses que se denominará Country Club, cerca del cual se instalará un confortable hotel. En estas obras se emplean numerosas personas que prestan sus servicios como capataces y como obreros. Ayer un camión con empleados de esa obra que venía hacia la capital, utilizando la pista del lugar denominado Orrantia, se estrelló contra un ómnibus a eso de las cinco y quince minutos de la tarde. El accidente dejó como consecuencias una persona fallecida y dos heridos

Al final del pintoresco olivar de San Isidro, que se está urbanizando activamente, se halla en obra un centro deportivo a cargo de ingleses y estadounidenses que se denominará Country Club, cerca del cual se instalará un confortable hotel. En estas obras se emplean numerosas personas que prestan sus servicios como capataces y como obreros. Ayer un camión con empleados de esa obra que venía hacia la capital, utilizando la pista del lugar denominado Orrantia, se estrelló contra un ómnibus a eso de las cinco y quince minutos de la tarde. El accidente dejó como consecuencias una persona fallecida y dos heridos