1926: Incendio

Ha producido la alarma consiguiente en la ciudad el incendio habido en las primeras horas de la madrugada de hoy, que ha causado la destrucción de tres establecimientos comerciales con gran cantidad de mercaderías. Estos establecimientos eran de propiedad de firmas asiáticas, ventajosamente conocidas por la solidez de sus créditos y su solvencia. Felizmente, la actividad desplegada por la compañía de bomberos impidió que el fuego tomara mayores proporciones. Después de más o menos dos horas de incesante esfuerzo, se consiguió localizar el incendio, y poco tiempo después se encontraba completamente dominado.