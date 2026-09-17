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1926: La Junta Censora de Películas

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    El martes sesionó la junta bajo la presidencia del doctor Raymundo Morales de la Torre. Entre los acuerdos tomados son de anotar los siguientes: la publicación de los extractos de las sesiones; el envío de los estatutos de la junta a las municipalidades y cinemas; la publicación de las películas visadas y la designación de los barrios cuyos cinemas serán inspeccionados por los censores. Se acordó también prohibir la película “Los cuatro jinetes del apocalipsis” y oficiar al alcalde para que la policía municipal controle el acceso a la sala en la que se exhibirá “Ginecología y obstetricia”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.