1926: La Junta Censora de Películas

El martes sesionó la junta bajo la presidencia del doctor Raymundo Morales de la Torre. Entre los acuerdos tomados son de anotar los siguientes: la publicación de los extractos de las sesiones; el envío de los estatutos de la junta a las municipalidades y cinemas; la publicación de las películas visadas y la designación de los barrios cuyos cinemas serán inspeccionados por los censores. Se acordó también prohibir la película “Los cuatro jinetes del apocalipsis” y oficiar al alcalde para que la policía municipal controle el acceso a la sala en la que se exhibirá “Ginecología y obstetricia”.

El martes sesionó la junta bajo la presidencia del doctor Raymundo Morales de la Torre. Entre los acuerdos tomados son de anotar los siguientes: la publicación de los extractos de las sesiones; el envío de los estatutos de la junta a las municipalidades y cinemas; la publicación de las películas visadas y la designación de los barrios cuyos cinemas serán inspeccionados por los censores. Se acordó también prohibir la película “Los cuatro jinetes del apocalipsis” y oficiar al alcalde para que la policía municipal controle el acceso a la sala en la que se exhibirá “Ginecología y obstetricia”.