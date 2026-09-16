El Comercio
·
opinion
·
efemerides
Añadir El Comercio como fuente preferida en

1926: Italia le pide ayuda a Francia

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    El embajador italiano visitó hoy a Poincaré solicitando a nombre del Gobierno Italiano que Francia asista en la captura de los conspiradores antifascistas que se cree se esconden en las fronteras francesas. Poincaré le dio la seguridad de completa cooperación, pero no dejó de manifestar que el pueblo francés estaba sumamente disgustado ante las bruscas críticas y acusaciones poco amables que los periódicos fascistas están dirigiendo contra Francia. Agregó que tales imputaciones eran una forma poco aceitada de pedir la cooperación de un vecino al poner en duda la buena fe de este.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.