1926: Italia le pide ayuda a Francia

El embajador italiano visitó hoy a Poincaré solicitando a nombre del Gobierno Italiano que Francia asista en la captura de los conspiradores antifascistas que se cree se esconden en las fronteras francesas. Poincaré le dio la seguridad de completa cooperación, pero no dejó de manifestar que el pueblo francés estaba sumamente disgustado ante las bruscas críticas y acusaciones poco amables que los periódicos fascistas están dirigiendo contra Francia. Agregó que tales imputaciones eran una forma poco aceitada de pedir la cooperación de un vecino al poner en duda la buena fe de este.

El embajador italiano visitó hoy a Poincaré solicitando a nombre del Gobierno Italiano que Francia asista en la captura de los conspiradores antifascistas que se cree se esconden en las fronteras francesas. Poincaré le dio la seguridad de completa cooperación, pero no dejó de manifestar que el pueblo francés estaba sumamente disgustado ante las bruscas críticas y acusaciones poco amables que los periódicos fascistas están dirigiendo contra Francia. Agregó que tales imputaciones eran una forma poco aceitada de pedir la cooperación de un vecino al poner en duda la buena fe de este.