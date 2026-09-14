1926: El plebiscito español en el Perú

Por los datos que ha suministrado el cónsul de España en Lima, don Antonio Pinilla, suman 850 los votantes en el plebiscito autorizado por el rey, don Alfonso XIII, para conocer la opinión que merece la obra realizada por el general don Miguel Primo de Rivera durante los tres años que lleva de gobierno como presidente del directorio militar. Los españoles que en la actualidad residen en esta capital alcanzan a unos 1.400. Por los telegramas que ha recibido el señor Pinilla, los españoles que viven en provincias han suscrito las actas casi todas, pero hasta anoche ignoraba el número que había asistido a los lugares de inscripción.

Por los datos que ha suministrado el cónsul de España en Lima, don Antonio Pinilla, suman 850 los votantes en el plebiscito autorizado por el rey, don Alfonso XIII, para conocer la opinión que merece la obra realizada por el general don Miguel Primo de Rivera durante los tres años que lleva de gobierno como presidente del directorio militar. Los españoles que en la actualidad residen en esta capital alcanzan a unos 1.400. Por los telegramas que ha recibido el señor Pinilla, los españoles que viven en provincias han suscrito las actas casi todas, pero hasta anoche ignoraba el número que había asistido a los lugares de inscripción.