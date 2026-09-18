1926: Rivalidad entre Italia y Francia

Las informaciones recibidas demuestran que ha habido agrupamiento de tropas francesas en la frontera italiana a raíz de Ias recientes demostraciones antifrancesas en ciudades italianas y existe tensión entre las fuerzas fascistas y antifascistas en toda la Riviera. Las ciudades francesas fronterizas no están ocupadas; pero en Villefrance se preparan para toda eventualidad y los cuarteles se han cerrado para los extraños. La tensión es aparente con motivo de haber desaparecido un joven italiano que recientemente se batió a duelo con un fascista.

Las informaciones recibidas demuestran que ha habido agrupamiento de tropas francesas en la frontera italiana a raíz de Ias recientes demostraciones antifrancesas en ciudades italianas y existe tensión entre las fuerzas fascistas y antifascistas en toda la Riviera. Las ciudades francesas fronterizas no están ocupadas; pero en Villefrance se preparan para toda eventualidad y los cuarteles se han cerrado para los extraños. La tensión es aparente con motivo de haber desaparecido un joven italiano que recientemente se batió a duelo con un fascista.