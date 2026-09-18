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1926: Rivalidad entre Italia y Francia

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Las informaciones recibidas demuestran que ha habido agrupamiento de tropas francesas en la frontera italiana a raíz de Ias recientes demostraciones antifrancesas en ciudades italianas y existe tensión entre las fuerzas fascistas y antifascistas en toda la Riviera. Las ciudades francesas fronterizas no están ocupadas; pero en Villefrance se preparan para toda eventualidad y los cuarteles se han cerrado para los extraños. La tensión es aparente con motivo de haber desaparecido un joven italiano que recientemente se batió a duelo con un fascista.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.