1926: La ruta aérea entre Europa y Sudamérica

España, Italia y Francia rivalizan en los preparativos para conquistar la gloria de establecer las primeras líneas aéreas regulares con Argentina. Los efectos del memorable ‘raid’ de Plus Ultra se malograrían para España si después de haber trazado la primera ruta aérea a través del Atlántico se dejara arrebatar la utilización práctica de su esfuerzo. Primo de Rivera ha concedido un crédito de 30 millones de pesetas para financiar el proyecto del comandante Herrera para crear una línea de dirigibles entre Sevilla y Buenos Aires. Herrera cree realizar el viaje inicial el año próximo.

España, Italia y Francia rivalizan en los preparativos para conquistar la gloria de establecer las primeras líneas aéreas regulares con Argentina. Los efectos del memorable ‘raid’ de Plus Ultra se malograrían para España si después de haber trazado la primera ruta aérea a través del Atlántico se dejara arrebatar la utilización práctica de su esfuerzo. Primo de Rivera ha concedido un crédito de 30 millones de pesetas para financiar el proyecto del comandante Herrera para crear una línea de dirigibles entre Sevilla y Buenos Aires. Herrera cree realizar el viaje inicial el año próximo.