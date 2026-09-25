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1926: La derrota de Dempsey

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Jack Dempsey se desplomó y lloró cual un bebe al llegar anoche al hotel donde se aloja. Tenía cerrado el ojo izquierdo y un corte en el derecho. Dempsey quiere otro encuentro con Tunney. Cuando se dirigió al centro del tabladillo para saludar a su contendor le pidió a Tunney la revancha. Los directores de Dempsey dicen que Tunney aceptó. Tunney se encontraba en casi perfectas condiciones después del pugilato. El nuevo campeón alabó el espíritu deportivo de Dempsey y declaró que el excampeón había luchado con limpieza y que los golpes que había recibido fueron duros.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.