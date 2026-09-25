1926: La derrota de Dempsey

Jack Dempsey se desplomó y lloró cual un bebe al llegar anoche al hotel donde se aloja. Tenía cerrado el ojo izquierdo y un corte en el derecho. Dempsey quiere otro encuentro con Tunney. Cuando se dirigió al centro del tabladillo para saludar a su contendor le pidió a Tunney la revancha. Los directores de Dempsey dicen que Tunney aceptó. Tunney se encontraba en casi perfectas condiciones después del pugilato. El nuevo campeón alabó el espíritu deportivo de Dempsey y declaró que el excampeón había luchado con limpieza y que los golpes que había recibido fueron duros.

Jack Dempsey se desplomó y lloró cual un bebe al llegar anoche al hotel donde se aloja. Tenía cerrado el ojo izquierdo y un corte en el derecho. Dempsey quiere otro encuentro con Tunney. Cuando se dirigió al centro del tabladillo para saludar a su contendor le pidió a Tunney la revancha. Los directores de Dempsey dicen que Tunney aceptó. Tunney se encontraba en casi perfectas condiciones después del pugilato. El nuevo campeón alabó el espíritu deportivo de Dempsey y declaró que el excampeón había luchado con limpieza y que los golpes que había recibido fueron duros.