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1926: Un terrible ciclón en Paraguay

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    La información llega desde Buenos Aires. Se calcula que en el temporal que ha azotado la ciudad de Encarnación, en Paraguay, se han perdido 150 vidas y hay 500 heridos. Los perjuicios ascienden a un millón de dólares. A consecuencia del ciclón, han sufrido todos los edificios, y quedaron definitivamente arruinados dos bancos, dos hoteles y la aduana, y bloqueadas las calles por las astillas y trozos de árbol. Los muelles están muy averiados. Soldados del ejército trabajan en las operaciones de salvamento. Se han extraído muchos cadáveres y heridos de los escombros.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.