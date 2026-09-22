1926: Un terrible ciclón en Paraguay

La información llega desde Buenos Aires. Se calcula que en el temporal que ha azotado la ciudad de Encarnación, en Paraguay, se han perdido 150 vidas y hay 500 heridos. Los perjuicios ascienden a un millón de dólares. A consecuencia del ciclón, han sufrido todos los edificios, y quedaron definitivamente arruinados dos bancos, dos hoteles y la aduana, y bloqueadas las calles por las astillas y trozos de árbol. Los muelles están muy averiados. Soldados del ejército trabajan en las operaciones de salvamento. Se han extraído muchos cadáveres y heridos de los escombros.

La información llega desde Buenos Aires. Se calcula que en el temporal que ha azotado la ciudad de Encarnación, en Paraguay, se han perdido 150 vidas y hay 500 heridos. Los perjuicios ascienden a un millón de dólares. A consecuencia del ciclón, han sufrido todos los edificios, y quedaron definitivamente arruinados dos bancos, dos hoteles y la aduana, y bloqueadas las calles por las astillas y trozos de árbol. Los muelles están muy averiados. Soldados del ejército trabajan en las operaciones de salvamento. Se han extraído muchos cadáveres y heridos de los escombros.