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1926: Se constituye la Sociedad de Arqueología y Artes Peruanos

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    A iniciativa de los señores Horacio H. Urteaga y Julio C. Tello ha quedado constituida en la ciudad de Lima la Sociedad de Arqueología y Artes Peruanos, agrupación de las personas dedicadas al estudio de aquella ciencia y al cultivo del arte genuinamente nacional. Fueron designados para ejercer la presidencia provisoria el doctor Carlos Wiesse y en la secretaría general el doctor Horacio H. Urteaga. Se encomendó al doctor Julio C. Tello y a la señorita Rebeca Carrión la confección de los estatutos de la sociedad y se presentó una relación de miembros corresponsales en diversos departamentos del país.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.