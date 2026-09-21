1926: Se constituye la Sociedad de Arqueología y Artes Peruanos

A iniciativa de los señores Horacio H. Urteaga y Julio C. Tello ha quedado constituida en la ciudad de Lima la Sociedad de Arqueología y Artes Peruanos, agrupación de las personas dedicadas al estudio de aquella ciencia y al cultivo del arte genuinamente nacional. Fueron designados para ejercer la presidencia provisoria el doctor Carlos Wiesse y en la secretaría general el doctor Horacio H. Urteaga. Se encomendó al doctor Julio C. Tello y a la señorita Rebeca Carrión la confección de los estatutos de la sociedad y se presentó una relación de miembros corresponsales en diversos departamentos del país.

A iniciativa de los señores Horacio H. Urteaga y Julio C. Tello ha quedado constituida en la ciudad de Lima la Sociedad de Arqueología y Artes Peruanos, agrupación de las personas dedicadas al estudio de aquella ciencia y al cultivo del arte genuinamente nacional. Fueron designados para ejercer la presidencia provisoria el doctor Carlos Wiesse y en la secretaría general el doctor Horacio H. Urteaga. Se encomendó al doctor Julio C. Tello y a la señorita Rebeca Carrión la confección de los estatutos de la sociedad y se presentó una relación de miembros corresponsales en diversos departamentos del país.