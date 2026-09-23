1926: El ‘match’ de Dempsey y Tunney

Tan pronto sepamos los resultados del ‘match’ de box, lo anunciaremos por medio de una sirena instalada en la parte alta de este edificio. Un prolongado silbato de sirena seguido de otro corto indicará la victoria de Jack Dempsey, y un silbato prolongado, seguido de dos cortos, avisará el triunfo de Gene Tunney. Si empatan, la sirena pitará a intervalos cortos. Después, lanzaremos cohetes luminosos y detonantes, correspondiendo el color rojo a la victoria de Dempsey, y el verde a la de Tunney. Quienes deseen conocer los detalles podrán enterarse por el altoparlante que funcionará en el ‘hall’ de la imprenta.

Tan pronto sepamos los resultados del ‘match’ de box, lo anunciaremos por medio de una sirena instalada en la parte alta de este edificio. Un prolongado silbato de sirena seguido de otro corto indicará la victoria de Jack Dempsey, y un silbato prolongado, seguido de dos cortos, avisará el triunfo de Gene Tunney. Si empatan, la sirena pitará a intervalos cortos. Después, lanzaremos cohetes luminosos y detonantes, correspondiendo el color rojo a la victoria de Dempsey, y el verde a la de Tunney. Quienes deseen conocer los detalles podrán enterarse por el altoparlante que funcionará en el ‘hall’ de la imprenta.