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1926: El ‘match’ de Dempsey y Tunney

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Tan pronto sepamos los resultados del ‘match’ de box, lo anunciaremos por medio de una sirena instalada en la parte alta de este edificio. Un prolongado silbato de sirena seguido de otro corto indicará la victoria de Jack Dempsey, y un silbato prolongado, seguido de dos cortos, avisará el triunfo de Gene Tunney. Si empatan, la sirena pitará a intervalos cortos. Después, lanzaremos cohetes luminosos y detonantes, correspondiendo el color rojo a la victoria de Dempsey, y el verde a la de Tunney. Quienes deseen conocer los detalles podrán enterarse por el altoparlante que funcionará en el ‘hall’ de la imprenta.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.