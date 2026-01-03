(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1926: Maestros
Entre los importantes fines que a la universidad le corresponde realizar, uno de los más nobles y el más desinteresado y trascendental es el que se refiere a la formación del profesorado; porque preparando a los futuros educadores se influye eficazmente en el proceso de perfeccionamiento espiritual de una nación y se contribuye así al progreso moral de la humanidad. Debe el profesor aprender por cierto cómo va a enseñar; pero, conjuntamente con los métodos y los procedimientos, y por encima de estos, ha de poseer aquel una amplia y superior cultura y una visión filosófica y elevada del objeto de la educación.

