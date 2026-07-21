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1926: Pavimentación en Lima

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Sería conveniente que la Municipalidad de Lima encontrara el modo de conocer, con alguna anticipación, cuáles son las calles que van a ser pavimentadas con asfalto, según el plan de mejoramiento urbano que el gobierno desarrolla y ejecuta la Foundation. Se evitaría así que hiciera la municipalidad gastos inútiles en adoquinados realizados en calles donde a los pocos días aparecen cuadrillas para remover piedras y adoquines y asfaltar las calzadas. Da pena ver cómo se pierde así el dinero. El vecindario contempla el hecho con asombro.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.