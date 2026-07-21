1926: Pavimentación en Lima

Sería conveniente que la Municipalidad de Lima encontrara el modo de conocer, con alguna anticipación, cuáles son las calles que van a ser pavimentadas con asfalto, según el plan de mejoramiento urbano que el gobierno desarrolla y ejecuta la Foundation. Se evitaría así que hiciera la municipalidad gastos inútiles en adoquinados realizados en calles donde a los pocos días aparecen cuadrillas para remover piedras y adoquines y asfaltar las calzadas. Da pena ver cómo se pierde así el dinero. El vecindario contempla el hecho con asombro.

Sería conveniente que la Municipalidad de Lima encontrara el modo de conocer, con alguna anticipación, cuáles son las calles que van a ser pavimentadas con asfalto, según el plan de mejoramiento urbano que el gobierno desarrolla y ejecuta la Foundation. Se evitaría así que hiciera la municipalidad gastos inútiles en adoquinados realizados en calles donde a los pocos días aparecen cuadrillas para remover piedras y adoquines y asfaltar las calzadas. Da pena ver cómo se pierde así el dinero. El vecindario contempla el hecho con asombro.