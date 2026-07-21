1926: Pavimentación en Lima
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Sería conveniente que la Municipalidad de Lima encontrara el modo de conocer, con alguna anticipación, cuáles son las calles que van a ser pavimentadas con asfalto, según el plan de mejoramiento urbano que el gobierno desarrolla y ejecuta la Foundation. Se evitaría así que hiciera la municipalidad gastos inútiles en adoquinados realizados en calles donde a los pocos días aparecen cuadrillas para remover piedras y adoquines y asfaltar las calzadas. Da pena ver cómo se pierde así el dinero. El vecindario contempla el hecho con asombro.
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