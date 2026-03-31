1926: Película de la cuestión de Tacna y Arica

La Cinematográfica Mundial presenta hoy la única película que se ha filmado en Arica reseñando las actividades plebiscitarias, y que ha merecido la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta película ha sido tomada con autorización de la Comisión Plebiscitaria por un observador norteamericano y en la más estricta imparcialidad. En ella puede verse a los delegados plebiscitarios en plena labor, las cruces negras pintadas en las casas de los peruanos, la salida de las tropas chilenas de orden del general Pershing y más detalles de sumo interés y difíciles de consignar.

La Cinematográfica Mundial presenta hoy la única película que se ha filmado en Arica reseñando las actividades plebiscitarias, y que ha merecido la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta película ha sido tomada con autorización de la Comisión Plebiscitaria por un observador norteamericano y en la más estricta imparcialidad. En ella puede verse a los delegados plebiscitarios en plena labor, las cruces negras pintadas en las casas de los peruanos, la salida de las tropas chilenas de orden del general Pershing y más detalles de sumo interés y difíciles de consignar.