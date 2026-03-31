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1926: Película de la cuestión de Tacna y Arica

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    La Cinematográfica Mundial presenta hoy la única película que se ha filmado en Arica reseñando las actividades plebiscitarias, y que ha merecido la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta película ha sido tomada con autorización de la Comisión Plebiscitaria por un observador norteamericano y en la más estricta imparcialidad. En ella puede verse a los delegados plebiscitarios en plena labor, las cruces negras pintadas en las casas de los peruanos, la salida de las tropas chilenas de orden del general Pershing y más detalles de sumo interés y difíciles de consignar.