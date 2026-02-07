Inicio
El siguiente intervalo

“El reloj avanza igual para todos, pero las decisiones políticas, institucionales y sociales son las que determinan si el siguiente intervalo traerá cambios reales o solo otra cifra que aprenderemos a olvidar”.

    Sofía Benites
    Por

    Estudiante de Comunicación y Publicidad en la Universidad Científica del Sur

    "Cuando la violencia atraviesa etapas tempranas, el tiempo deja de ser oportunidad y se convierte en riesgo para miles de niñas y adolescentes". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Cuando la violencia atraviesa etapas tempranas, el tiempo deja de ser oportunidad y se convierte en riesgo para miles de niñas y adolescentes". Ilustración: Giovanni Tazza

    El tiempo avanza igual para todos, o debería. Pero en un país donde la seguridad y las oportunidades no se distribuyen equitativamente, 40 minutos pueden ser solo un trayecto más o el inicio de un suceso irreversible.

    No es el “cuánto”, sino el “cómo” de la inversión
