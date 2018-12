Áncash: suspenden a docente de la Unasam acusado de hostigar sexualmente a joven

En Áncash, el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Universidad Nacional Antúnez de Mayolo (Unasam) sancionó con un año de suspensión sin goce de haber al docente Wilfredo Camilo Montañez Avendaño, acusado de hostigar sexualmente a una estudiante.

La denuncia se formalizó en agosto de este año. La joven, de 21 años, denunció que el catedrático la acosaba desde hace cuatro años y amenazaba con desaprobarla si se negaba a mantener relaciones sexuales con él.

“Hace cuatro años el docente averiguó mi nombre y mi número de teléfono y comenzó a llamarme a su oficina. Me dijo que quería estar conmigo, que si yo aceptaba tener relaciones con él me iba a ayudar con mis notas. Yo me asusté, le dije que nunca iba a permitir ese tipo de situación, que tenía mi enamorado y que me respetara. Hubo un momento en que me propuso estar con él, a amarlo porque se sentía solo, y a cambio de ello iba a aprobar en mis cursos. Me dijo que me iba a ayudar con mi tesis y si no aceptaba me iba a hundir”, declaró la joven en su manifestación ante las autoridades.

En noviembre pasado, el Tribunal de Honor de la Unasam recomendó la suspensión de cinco meses sin goce de remuneraciones en contra del docente, sin embargo, este miércoles, en una sesión de consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se aprobó que esta medida sea por un año. La destitución del docente, planteada por dos alumnas, no fue tomada en cuenta.

El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Unasam, José Becerra Ruiz, comentó que los miembros del consejo tomaron en cuenta la declaración de la estudiante, las pericias psicológicas y los testimonios de los testigos que actuaron en el proceso y que acreditan que hubo hostigamiento.

“Yo he dado el voto dirimente para que se le sancione por un año sin goce de haber por la insuficiencia de algunas pruebas que no se han actuado en este proceso, como el reporte de llamadas telefónicas. Ahora, esta decisión tendrá que ir a las máximas instancias, si así lo creen conveniente los procesados”, comentó Becerra.

No obstante, el docente de Derecho Comercial y Tributario, Wilfredo Montañez Avendaño, quien lleva tres meses suspendido durante el proceso administrativo disciplinario, ha negado haber acosado a la universitaria. Señaló que no hay pruebas en su contra y que ha denunciado penalmente a quienes lo acusan y a los testigos por falso testimonio.

“El acoso sexual nunca existió. Ella dice que yo lo llamaba a su celular, entonces debe existir un registro de llamadas. Ella solamente ha presentado mi número pero no hay la prueba. La acosada está sorprendiendo al tribunal, no hubo amenazas. Si ella creía que yo la estaba acosando, ¿por qué no denunció desde esa fecha (2014)? Esta chica viene actuando mal en contubernio con los chicos que han sido desaprobados (en sus cursos)”, argumentó en su defensa, el ex director de escuela de Derecho.

A raíz de que se conociera este caso, han aparecido en varios medios de comunicación de Huaraz otros testimonios de jóvenes que aseguran haber sido acosadas por Montañez Avendaño.

Si alguien es víctima de acoso, la Ley de prevención y sanción del hostigamiento la ampara. La estudiante afectada debe interponer la queja ante el decano de la facultad donde estudia. Este debe trasladar la denuncia al presunto hostigador para que realice su descargo, a fin de que la Comisión de Procesos Administrativos lleve a cabo la investigación necesaria y proponga las sanciones.

Las denuncias por hostigamiento sexual pueden ser presentadas ante el Tribunal de Honor de la universidad. Este órgano tiene como función emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética en la que estuviera involucrado algún miembro de la comunidad; así como recomendar al Consejo Universitario las sanciones que correspondan, como la destitución del docente.

Las estudiantes universitarias también pueden denunciar el hecho vía internet, a través de la página de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu): https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

Además, pueden recurrir a la Defensoría Universitaria, instancia encargada de la tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria.

