Un transeúnte que pasaba por la avenida Confraternidad Internacional, en Huaraz, registró en video a una mujer que, cuchillo en mano, intentó agredir a un hombre que solo optó por correr.

Se trata de Jhon Ramos Avilés, un joven que se dedica a la venta de golosinas y a limpiar parabrisas en la mencionada zona.

Luego del altercado, que afortunadamente no pasó a mayores, contó que la causa del ataque por parte de esta fémina respondería a que estaba bajo los efectos del alcohol.

“Tuvimos un altercado con su hermana y creo que se han puesto a tomar, no sé. El día domingo llego a trabajar y vienen borrachas las dos diciéndome su hermana que le he faltado el respeto a su otra hermana, que le he hablado mal. Las cosas no han sido así”, contó a las cámaras de América Noticias.

“Como es una dama y estaba ebria, me corrí. Trataba de irme para que no me alcance porque el cuchillo es peligroso”, agregó.

Huaraz: Mujer intentó acuchillar a hombre en plena vía pública

Ahora las autoridades del sector trabajan en la identificación de la agresora.