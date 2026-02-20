Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La tormenta del jueves dejó calles colapsadas, vehículos atrapados, casas inundadas y por lo menos dos fallecidos.
La tormenta del jueves dejó calles colapsadas, vehículos atrapados, casas inundadas y por lo menos dos fallecidos.
/ Denis Mayhua
Por Zenaida Condori Contreras

Una tormenta registrada la tarde de este jueves en Arequipa dejó destrozada a la ciudad. Las intensas lluvias, granizadas y rayos por más de una hora activaron las torrenteras de varios distritos, dejando viviendas inundadas de lodo, vehículos enterrados, vías dañadas, desagües colapsados, varias zonas sin servicio de agua y energía eléctrica, y al menos dos fallecidos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Lluvias torrenciales colapsan Arequipa: cuánto llovió y qué zonas fueron las más afectadas
Arequipa

Lluvias torrenciales colapsan Arequipa: cuánto llovió y qué zonas fueron las más afectadas

Arequipa: Sunass coordina abastecimiento de agua tras afectación de 30 mil conexiones por lluvias
Arequipa

Arequipa: Sunass coordina abastecimiento de agua tras afectación de 30 mil conexiones por lluvias

Arequipa: adulta mayor y hombre fallecen durante fuerte lluvia en la ciudad
Arequipa

Arequipa: adulta mayor y hombre fallecen durante fuerte lluvia en la ciudad

Arequipa: huaico bloquea la Panamericana Sur y deja buses y vehículos varados en Caravelí
Arequipa

Arequipa: huaico bloquea la Panamericana Sur y deja buses y vehículos varados en Caravelí