Lluvias torrenciales colapsan Arequipa: cuánto llovió y qué zonas fueron las más afectadas

Una tormenta registrada la tarde de este jueves en Arequipa dejó destrozada a la ciudad. Las intensas lluvias, granizadas y rayos por más de una hora activaron las torrenteras de varios distritos, dejando viviendas inundadas de lodo, vehículos enterrados, vías dañadas, desagües colapsados, varias zonas sin servicio de agua y energía eléctrica, y al menos dos fallecidos.

Arequipa ya soportaba varios días de fuertes lluvias, pero lo registrado este jueves fue la más intensa del año. El aguacero inició alrededor de las cuatro de la tarde. Las torrenteras de la Av. Los Incas (J.L. Bustamante y Rivero), El Chullo (Yanahuara), Av. Venezuela (Cercado), Villa Continental (Cayma) y Paucarparta (en el distrito que lleva el mismo nombre) se cargaron rápidamente y comenzaron a desbordarse arrasando con todo lo que encontraban a su paso.

La emergencia se activó en varias zonas de la ciudad casi de manera simultánea, dejando a las autoridades sin capacidad de respuesta inmediata.

El especialista en meteorología del Senamhi, José Luis Ticona, informó a El Comercio que la tormenta que dejó desastres en la ciudad duró una hora y media. Durante ese tiempo, en el distrito de Yura se registró 25.6 litros por metro cuadrado (l/m²), en Cayma fue 20.8 l/m², en Mariano Melgar alcanzó los 17.4 l/m², en Polobaya llovió 16.8 l/m² y en los demás distritos, menos de 10 litros por metro cuadrado. “Es mucha lluvia para este periodo”, agregó Ticona, a este medio.

El gobernador regional, Rohel Sánchez, evaluó las zonas afectadas durante la noche y se comprometió con la entrega de ayuda humanitaria para las familias afectadas. / GORE AREQUIPA

- Múltiples desbordes -

El desborde de la torrentera de la Av. Los Incas inundó la sede de la Universidad Continental que fue construida al borde de la quebrada. Los bomberos informaron que más 300 alumnos quedaron aislados y fueron evacuados sin ningún daño. Los mismos estudiantes registraron en videos el momento de la inundación. El área de estacionamiento si quedó lleno de lodo y escombros afectando a decenas de vehículos.

Varias cuadras más abajo, la misma torrentera volvió a desbordarse, invadiendo de lodo y escombros el Terminal Terrestre y el Terrapuerto, perjudicando a los pasajeros que se quedaron varados y a los comercios de la estación. La Corporación Administrativa de Terminales Terrestres de Arequipa (Corattsa), donde operan más de 50 empresas de buses interprovinciales, tuvo que suspender el servicio de transporte de pasajeros.

Decenas de vehículos quedaron varados debido a las inundaciones. / Denis Mayhua

En Cayma, las zonas más afectadas son Palpata, Milagros, Asociación 1ro de Junio, Asociación 11 de Mayo, Los Ángeles, Villa Continental y el sector de Calle Grande - Pampita Zeballos donde quedaron decenas de casas afectadas y vehículos enterrados. Serenos de la Municipalidad Distrital de Cayma, junto a la Cruz Roja ayudaron a los afectados. “Lastimosamente hay una serie de vías dañadas, tenemos 50 viviendas destrozadas. Estamos recopilando toda la información para que mañana (hoy) podamos darles la asistencia respectiva”, declaró el alcalde distrital, Juan Carlos Linares.

El desborde de la torrentera Chullo en Yanahuara perjudicó las zonas de la Cooperativa de Abogados, Buena Vista, San Agustín y otras. En este distrito rescataron a varias familias de sus viviendas, hay decenas de casas afectadas, vehículos enterrados y calles llenos de escombros. El alcalde de la zona, Sergio Javier Bolliger, señaló que hay personas desaparecidas. Ha pedido el apoyo del Gobierno Regional para declarar en emergencia su distrito.

En Paucarpata, los sectores más impactados fueron Santa María I, Santa María II y Tres Marías, donde se registraron inundaciones en varias viviendas. Hay daños de vías en La Fabela, Naciones Unidas, Valle Verde y Santa María II, así como erosión en las rutas. Defensa Civil del distrito reportó preliminarmente 100 metros de muros colapsados en la torrentera Paucarpata, 10 viviendas afectadas, de las cuales cinco quedaron inhabitables, y 5 km de vías colmatadas.

Vecinos luchaban contra el agua y el lodo intentando salvar sus viviendas. / Denis Mayhua

- 15 distritos con daños graves -

Desde la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) informaron que nuevamente se inundó la Variante de Uchumayo, km 4, que es la vía de ingreso a la ciudad y que varios metros de la vía férrea se destruyeron. Además, que se registró un huaico en la avenida 54 en Cerro Colorado y que el distrito de Chiguata se encuentra aislado por el incremento del caudal del río Titirihuaya, afluente del río Huasamayo. En Miraflores se desbordó la torrentera en la Alameda Salaverry, dejando afectadas decenas de vehículos.

De los 29 distritos de Arequipa, en 15 registraron más graves daños: Chiguata, Paucarpata, Miraflores, Mariano Melgar, Alto Selva Alegre, Yarabamba, Pocsi, Socabaya, J.L. Bustamante y Rivero, Characato, Hunter, Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara y Yura.

“Hemos solicitado la ayuda de 50 soldados para apoyar en la limpieza. Vamos a trabajar toda la noche para devolver la tranquilidad a la población. Solicitamos al gobierno central maquinaria amarilla; necesitamos 10 cargadores frontales y retroexcavadoras, no solo para el Cercado, sino para todos los distritos afectados. Ya hicimos la convocatoria a todos los (alcaldes) de los distritos para evaluar y tomar acciones inmediatas”, manifestó el alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera.

Por su parte, el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), José Antonio Carrera, informó: “En el distrito de Uchumayo, en El Cural, se ha reportado un fallecido por impacto de rayo. En Cayma también se ha reportado una persona fallecida. Es un reporte preliminar. Los representantes de las oficinas de Gestión de Desastres nos van a reportar a detalle las consecuencias que han generado las lluvias”, apuntó.

El gobernador regional, Rohel Sánchez, evaluó las zonas afectadas durante la noche y se comprometió con la entrega de ayuda humanitaria para las familias afectadas. Indicó que todas las maquinarias pesadas asignadas a diferentes gerencias sean destinadas a atender la emergencia.

El coordinador del COER también reportó que las lluvias afectaron a otras provincias de la región. En Caravelí, el aumento del caudal del río malogró canales de riego, defensas ribereñas e ingresos de huaicos. En Caylloma, las lluvias afectaron la vía Huanbo-Canco, que se encuentra bloqueada. En Castilla hay nevados que afectan la ganadería. En Condesuyos se activaron quebradas que afectaron la vía Chuquibamba-Cotahuasi, que permanece restringida.

- Población en alerta -

Efectivos de la Policía Nacional y del Ejército del Perú brindan resguardo en las zonas afectadas para garantizar la seguridad de las viviendas y las familias perjudicadas.

El especialista en meteorología del Senamhi, José Luis Ticona, advirtió que este escenario podría volverse a repetir. “Según el pronóstico preliminar, en Arequipa, existe probabilidad de tormentas y lluvias moderadas a intensas hasta el 23 de febrero. Se debe tomar mayor precaución este 20 de febrero, el domingo 22 y el lunes 23”, manifestó a este medio.