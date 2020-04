Ante la declaración de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del Covid-19, el programa Pensión 65 realizó un total de 22,673 visitas domiciliarias remotas a adultos mayores de las zonas rurales del país con la finalidad de protegerlas de los riesgos de esta enfermedad.

Este programa social atiende a un total de 500 mil personas de este grupo vulnerable de las zonas rurales de las 25 regiones del Perú.

En tanto, desde el 16 de marzo, está operando la “Red de soporte para la persona adulta mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad severa” quienes asistirán de manera remota a beneficiarios de las zonas urbanas.

Para ello se transfirió de S/ 40 millones al Ministerio de Inclusión Social (Midis) para la implementación de esta estrategia, que viene siendo coordinada con el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables (Mimp) y el Ministerio de Salud (Minsa)

“En el Perú, hay alrededor de 3.2 millones de personas adultas mayores, el objetivo de esta red es llegar a las cerca de 406 mil que viven en zonas urbanas, presentan alguna comorbilidad o viven solas o dependen de otras personas para su movilidad o han sufrido violencia”, informó la Viceministra de Políticas y Evaluación Social del Midis, Claudia Benavides

La funcionaria explicó que en el caso de los usuarios de Pensión 65, las visitas domiciliarias remotas son llamadas telefónicas, hechas por promotores del programa, quienes indagan sobre el estado de salud, las vacunas e identifican si los adultos mayores presentan síntomas vinculados al Covid-19 para su derivación a una entidad de salud.

Posteriormente, a partir del 6 de abril, se realizarán visitas de seguimiento (presenciales o remotas) a quienes hayan señalado no tener buena salud, tengan más de una comorbilidad, signos de alarma o hayan tenido contacto con alguna persona enferma de coronavirus.

“En el caso de la red de soporte para las personas adultas mayores de zonas urbanas, ya iniciaron con la identificación y seguimiento de la población a quienes tienen que atender a través de comunicaciones telefónicas, a cargo de un grupo de voluntariado, convocado por el Proyecto Bicentenario”, detalló Benavides

De las 406 mil personas adultas mayores en situación de riesgo y con discapacidad severa de las zonas urbanas, 288 mil poseen un número telefónico, por lo que en esta primera etapa se les hará seguimiento, a través de comunicaciones telefónicas.

-Cuidados para los adultos mayores-

Si bien las personas de la tercera edad necesitan atenciones constantes, siendo un grupo de riesgo de contraer Covid-19, los especialistas sugieren cuidados adicionales para ellos.

“Es importante el aislamiento y evitar el contacto con los adultos mayores porque podemos ser portadores asintomáticos y contagiarlos. Lo mismo con sus cuidadores, muchos son cama afuera y pueden traer el virus, por eso una alternativa es que se queden en casa permanentemente o en su defecto prescindir de sus servicios durante esta temporada de emergencia”, recomienda la Dra. María Gamarra, Geriatra de la Clínica Internacional.

La especialista también señala que en el caso de los que tienen enfermedades preexistentes, muy común en las personas de la tercera edad, es importante controlar su medicación.

-Aislamiento no es abandono-

Por otro lado, también sugiere evitar los contactos cercanos como las caricias o los besos.

“Algunos adultos mayores que tienen algún grado de demencia o deterioro cognitivo se sentirán raros porque evitamos tocarlos, pero hay que tratar de explicarles y decirles cosas bonitas, de repente un beso volado o hacerle un cariño o muestra de afecto a la distancia”, menciona Gamarra.

La geriatra sostiene que el aislamiento no significa que tienen que estar abandonados y que, por el contrario, podrían utilizar alguna red social para estar en contacto con sus familiares.

Por su parte el médico internista de Sanitas, Freddy Guzmán menciona que es necesario tener en cuenta que aquellas personas que tenían una rutina de ejercicio y no lo puedan desarrollar en estos momentos, no pierdan la movilidad y tengan un plan de ejercicio en el hogar para que no estén todo el tiempo inmóvil.

“El aseo es fundamental, no solo el lavado de manos sino también el cambio habitual de ropa y los artículos que usualmente utilizan”, menciona.

El médico recuerda que sin bien para todos los grupos de riesgos propensos a contraer el coronavirus, los síntomas de alarma son: fiebre persistente, deterioro del estado general y dificultad para respirar, en el caso de las personas mayores de 60 años si tiene este último síntoma, es importante que sea trasladado a un hospital.

“Los pacientes que son mayores 80 años y que hayan tenido enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo, un infarto cerebral, eventualmente no van a hacer fiebres y lo que tenemos que tener en cuenta en ellos es el deterioro cognitivo, de repente que dejen de comer, que se queden dormidos o que no se levante como habitualmente, son señales que debemos prestar atención”, menciona el especialista.

¿Cuánto dura el período de incubación de la covid-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).