Este miércoles el Gobierno suspendió hasta el 30 de marzo el inicio del Año Escolar 2020 con una medida que alcanza a todas las instituciones educativas públicas y privadas. El regreso de estudiantes a colegios del Estado estaba programado para el próximo 16 de marzo, sin embargo, fue postergado ante el incremento de casos de coronavirus COVID-19. Una semana atrás algunos centros educativos privados ya habían iniciado funciones y en dos de estos se han confirmado un par de casos.

Bajo este escenario es que el presidente Martín Vizcarra anunció la medida mediante un decreto de urgencia “para reducir la propagación del virus en el territorio nacional”. Por su parte, el ministro de Educación, Martín Benavides, indicó que se tomarán medidas como la recuperación de las lecciones para que los estudiantes no se vean afectados.

No es la primera vez que se presentan casos similares. La suspensión de clases siempre ha sido una medida extrema en casos de emergencias y el sistema educativo peruano ha tenido varias experiencias al respecto.

EXPERIENCIA

El Niño costero es uno de los casos recientes. Los daños que provocó este fenómeno en el verano del 2017 alcanzó a todo el país, en especial en las regiones del norte como Piura, Trujillo y Tumbes. Marilú Martens fue ministra de Educación entre el 2016 y 2017 y le tocó enfrentar esta situación declarando la suspensión de inicio de clases.

“El Niño costero fue un momento en el que tuvimos que postergar las clases. Primero, porque no teníamos la infraestructura preparada para atender a los estudiantes, no podíamos ofrecer los indicadores de salubridad en las escuelas, teníamos colegios inundados sin baños. Y una vez que tuvimos los espacios acondicionados empezamos el inicio de clases”, recuerda la ex ministra sobre aquel fenómeno.

Si bien es cierto no se trató de una pandemia, El Niño costero también pudo comprometer la salud de las personas. Martens señala que se fumigaron las escuelas y refugios de damnificados para evitar el brote de enfermedades. Pero también recuerda que en estas situaciones uno de las principales objetivos posteriores es la recuperación de clases.

Pero si hablamos de epidemias, la gripe AH1N1 es un caso muy parecido al actual. Ocurrió en el 2009, durante el segundo gobierno de Alan García. Los primeros casos se presentaron en México y desde allí se exportó a diferentes países causando varias muertes. Patricia Andrade, viceministra de gestión pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu), recuerda aquel fenómeno y señala que se ha hecho una evaluación de casos anteriores para enfrentar la gripe provocada por el coronavirus.

“La enfermedad se desató más o menos en el mes de mayo y hacia junio y julio se tomaron medidas que coincidieron con las vacaciones escolares. Lo que se hizo fue ampliar el rango de las vacaciones, se adelantaron las vacaciones una semana y se postergó el reinicio por una semana”, mencionó a El Comercio unos días antes de que se suspenda las clases.

¿Cómo se recuperaron las clases? Señala que se tuvo que extender las jornadas de clases por una o dos horas más al día, o se recurrió a dictar clases los sábados, o prolongar el cierre del año escolar hasta el fin de año y no a mitad de diciembre como se suele hacer. “Experiencia tenemos. Tenemos que cuidar que se cumpla la jornada escolar, que los estudiantes no pierdan oportunidad de aprendizaje y que se tomen medidas a nivel de escuela y familia para actuar de manera responsable”, dijo.

OTRAS EPIDEMIAS

En cuestión de epidemias, las más recientes inician desde el cólera que golpeó nuestro país en la década de 1990. Los casos iniciados en el Perú se expandieron al resto de la región. El 15 de marzo de 1991 se suspendió el inicio de clases en 22 colegios de la ciudad de Tumbes como medida de prevención contra el cólera. El 12 de abril se volvió a postergar la fecha de inicio para el 22 de ese mismo mes. Lo mismo se dio en la antigua Región Grau y en Piura. La suspensión de clases fue focalizada.

A continuación, un recuento de las veces que se suspendieron las clases, según el tipo de epidemia registrada.

Gripe AH1N1

20/06/2009: El ministro de Salud, Óscar Ugarte, declaró que las clases escolares deben ser suspendidas de manera total en los colegios públicos o privados en los que se confirme algún caso de la gripe AH1N1, para evitar la propagación del virus entre los alumnos. Ese mismo día, los colegios privados Villa Cáritas y San Pedro de La Molina suspendieron sus clases para todos los niveles tras comprobarse casos de gripe AH1N1. En un comunicado, las autoridades de tales planteles señalaron que las actividades se reanudarán el 25 de junio.

22/06/2009: El colegio Nuestra Señora del Consuelo, en Surco, paralizó sus actividades hasta el 30 de junio, por casos de gripe entre sus alumnos. Por otro lado, el colegio Carmelitas de Miraflores reanudó sus actividades académicas luego de la suspensión, tras confirmarse los casos de gripe AH1N1.

15/07/2009: El Ministerio de Educación dio una resolución para adelantar las vacaciones de medio año y así prevenir el contagio de la gripe AH1N1. Julita Pachas, titular de la Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito constató tras una inspección que siete colegios de Lima, en su mayoría particulares no acataron la norma.

23/07/2009: Las autoridades extienden la suspensión de clases una semana más. El retorno de clases previsto para el 3 de agosto se difiere para el día 9.

12/08/2009: Las clases en los colegios públicos y privados de Lima Metropolitana se reanudaron con normalidad. El Ministerio de Educación precisó que solo se postergarán, hasta el 17 de agosto, en las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos, como medida de prevención contra el contagio de la gripe AH1N1.

Dengue

2/3/2009: Se postergó el inicio de clases en la provincia de Talara (Región Piura) por la emergencia del dengue.

El cólera

15/3/1991: En Tumbes, Defensa Civil suspendió el inicio de clases en 22 colegios de la ciudad como medida de prevención contra el cólera. El 12 de abril se volvió a postergar la fecha de inicio para el 22 de ese mismo mes.

15/3/1991: Se suspendió el inicio de clases de los centros educativos estatales y particulares de la Región Grau. El 19 de abril recién se iniciaron las clases en colegios de la provincia de Piura.

14/4/1991: En algunos colegios de Chorrillos y Villa El Salvador se postergó el inicio de clases debido a que eran focos infecciosos de la bacteria del cólera.

Zika

23/10/2019: El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que en lo que va del año se han presentado 1.314 casos de Zika. El 1 de agosto, solo se declaró en emergencia sanitaria a los distritos de Jaén y Bellavista.

Chikungunya

14/1/2018: El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa anunció 211 casos de Chikungunya en Piura. Se tomaron medidas de prevención en Chulucanas, Tambogrande, Sullana, Castilla y Piura.

