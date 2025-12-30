Choque entre trenes de Inca Rail y Perurail: lo que se sabe de la tragedia que se registró en la ruta a Machu Picchu

En vísperas de recibir el Año Nuevo 2026, un grave accidente ferroviario ocurrido la tarde de este martes dejó un fallecido y decenas de personas heridas tras el choque de dos trenes en el sector Pampacahua, km 94 de la ruta a Machu Picchu (Urubamba, Cusco)

Ferrocarril Transandino S.A., (Fetransa) concesionario de la vía férrea del sur oriente del país, confirmó que al promediar las 13:20 horas aproximadamente, colisionaron dos trenes de Inca Rail S.A. y Perurail S.A. registrándose daños personales y materiales. El impacto se produjo en hora punta, cuando ambas empresas transportaban a numerosos pasajeros.

Como consecuencia del accidente, el comandante de la Comisaría Sectorial de Urubamba, Miguel Lozano, confirmó un fallecido, además del traslado de alrededor 25 personas heridas entre turistas nacionales y extranjeros. Roberto Cárdenas Loay maquinista del tren de Inca Rail pereció a consecuencia del accidente.

Hasta el km 82, sector de Piscacucho llegaron unidades médicas de diferentes instituciones (Samu, Bomberos, etc) para el traslado de heridos que fueron evacuados desde el lugar de siniestro en un vagón.

Impactante choque de trenes en Cusco. (Juan Sequeiros)

Los heridos fueron llevados a clínicas y hospitales cercanos para recibir atención médica, mientras que en la zona del siniestro se desplegó un operativo de emergencia para auxiliar a los pasajeros y asegurar el área.

Las autoridades informaron que se ha dispuesto el desplazamiento de unidades especializadas con el fin de realizar las labores de auxilio correspondientes y dar inicio a las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer las causas del accidente, así como el levantamiento del cadáver.

El tránsito ferroviario en el tramo afectado quedó restringido de manera temporal mientras continúan las labores de atención y evaluación de daños, “Debido a este hecho, los servicios se verán temporalmente suspendidos hasta culminar con la evacuación de los pasajeros y sean retirados los trenes de la vía”, informó Fetransa.

Sin acceso vehicular a la zona

El Comercio confirmó que el rescate de los pasajeros que resultaron heridos tras la colisión de dos trenes en la vía férrea a Machu Picchu es complicado, ya que no existe una carretera hasta el lugar del accidente.

Producto del impacto entre las locomotoras de las empresas Perurail e Inka Rail, al menos 25 personas resultaron con lesiones, muchos de ellos turistas.

Según un reporte de la concesionaria de la vía, el hecho ocurrió en la zona de Pampacahua, ubicada aproximadamente en al Kilómetro 97 del tendido férreo, a 15 kilómetros de Qorihuayrachina (Kilómetro 82), donde existe un punto de acceso vehicular.

“Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea del sur oriente del país, informa que el día de hoy, a las 13:20 horas aproximadamente, colisionaron dos trenes de los operadores Inca Rail S.A. y Perurail S.A. en el sector Pampacahua, registrándose daños personales y materiales”, señala el comunicado.

Agregaron que “se activó el protocolo de emergencia, a fin de dar la asistencia correspondiente a los heridos”.

Es así que las ambulancias y vehículos de rescate que salen de Cusco, tendrían que llegar hasta el Kilómetro 82 y luego avanzar a pie, caso contrario esperar una evacuación vía férrea de un convoy de rescate que saldría de Ollantaytambo.

A través de un comunicado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) lamentó el accidente ocurrido esta tarde en la ruta ferroviaria hacia Machupicchu (Cusco).

A través de un comunicado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) lamentó el accidente ocurrido esta tarde en la ruta ferroviaria hacia Machupicchu (Cusco).

"Ante los hechos, se ha activado la Red de Protección al Turista, poniendo en marcha los protocolos de atención y articulando acciones con el Gobierno Regional del Cusco, las Municipalidades de Urubamba, y de Ollantaytambo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura y el SERNANP, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los turistas y garantizar una atención oportuna", indicó

Denuncia del Gobierno regional

En tanto, en el sector de Piscacucho, personal de salud mostraron su incomodidad por la presencia de clínicas privadas que según señalan habrían obstaculizado el traslado de afectados. Al respecto, el gobernador regional del Cusco, Werner salcedo, cuestionó duramente la actuación de las empresas privadas y denunció una priorización del lucro por encima de la vida y la salud de los accidentados.

La autoridad regional señaló que entre las empresas privadas existirían comunicaciones directas orientadas a seguir beneficiándose económicamente incluso en situaciones de emergencia, lo que calificó como inaceptable. En ese sentido, afirmó que esta situación constituye una denuncia a nivel nacional sobre la forma en que se viene gestionando y administrando el turismo en Machu Picchu.

“Es inaceptable que, aún en medio del dolor y con personas heridas, se priorice el negocio y el lucro de empresas privadas”, manifestó Salcedo, quien además indicó que viene recibiendo estas denuncias del sector Salud, las cuales ya están siendo comunicadas a la Defensoría del Pueblo para que se tomen las acciones correspondientes.

Finalmente, Salcedo responsabilizó a las clínicas privadas en caso los accidentados tengan mayores complicaciones “Han preferido sus negocios y no la atención verdadera de nuestros visitantes. Responsabilizo a las empresas al trasladar a heridos como si fueran animales, cinco o seis personas en una sola ambulancia”, precisó.